شكرا لقرائتكم شرطة هونغ كونغ تبرّر مواجهتها المحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 16:06

برّرت الشرطة في هونغ كونغ استخدامها خراطيم مياه وإطلاقها طلقة تحذيرية من سلاح ناري الأحد، بسلوك متظاهرين "عنيفين جداً".



وكانت صدامات الأحد في منطقة تسوين وان، بين الأعنف منذ بدء حركة الاحتجاج المؤيّدة للديموقراطية في حزيران (يونيو) الماضي.

ووَرَدَ في بيان أصدرته الشرطة أن "متظاهرين عنيفين جداً انحرفوا عن مسارهم الأساسي وسدّوا طرقات وخرّبوا متاجر وأنفاق وأطلقوا قنابل حارقة ومقذوفات على شرطيين". وأضاف أن محتجين يحملون عصياً، حاصروا شرطيين وهدّدوهم.

وأشار البيان إلى أن شرطياً وقع أرضاً تحت سيل من الضربات، ما دفع بستة من زملائه إلى سحب أسلحتهم و"إطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، إذ لم يكن أمامهم من خيار آخر". وهذه المرة الأولى التي يُطلق فيها رصاصة حية منذ بداية الأزمة.

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ودافعت الشرطة أيضاً عن استخدامها آليتين مجهزتين بخراطيم مياه، للمرة الأولى لتفريق متظاهرين. وهذا مؤشر آخر إلى تصعيد، إذ أن قوات الأمن أكدت أنها لا تعتزم استخدام هذه التقنية إلا في حال "الإخلال بالأمن العام على نطاق واسع".

ونددت الشرطة بمتظاهرين تسبّبوا بـ "إصابة شرطيين في شكل متعمد"، علماً أن 15 شرطياً جُرحوا أثناء صدامات الأحد التي اعتُقل خلالها 29 محتجاً، بينهم قاصر عمره 12 سنة، بتهمة التجمّع غير القانوني وامتلاك أسلحة والاعتداء على الشرطة.

وحضّت الشرطة "الرأي العام" على "الانفصال عن المتظاهرين العنيفين"، وتعهدت اتخاذ "تدابير صارمة" بهدف إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء.

جاء ذلك بعدما أثار إطلاق رصاصة غضب الرأي العام، وأشعل مواقع للتواصل الاجتماعي، إذ هزئ روّاد بناطق باسم الشرطة أشاد بسلوك "شجاع وضبط للنفس" مارسته شرطة مكافحة الشغب الأحد.

والتقت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام السبت شخصيات سياسية وأكاديمية، لمناقشة الوضع. وسأل النائب جيمس تو كون-سان، الداعم للتظاهرات: "هل يمكن تعيين شخصية واحدة قادرة على تمثيل المحتجين في الشارع في شكل فعلي؟ كلا".