شكرا لقرائتكم الإرياني يعلن وقف إطلاق النار في عدن وأبين وشبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 17:50

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن وقف إطلاق النار في عدن وأبين وشبوة استجابة لدعوة من قيادة التحالف المشتركة، موضحاً أن وزير الدفاع اليمني طلب من الوحدات العسكرية وقف النار في شبوة وعدن وأبين.



Advertisements

بدوره، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بوقف إطلاق النار في شبوة والتهدئة، داعياً التحالف العربي إلى أن يضع الآليات المناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقائل المجلس في بيان عبر «تويتر»،: «المجلس يؤكد على ما تضمنه بيانه الصادر يوم الجمعة من استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتزامنا بوقف إطلاق النار في شبوة والتهدئة، ونستنكر في الوقت ذاته عدم التزام الحكومة اليمنية».

وأضاف: «نجدد التزامنا باستمرار الشراكة مع الأشقاء في دول التحالف العربي في محاربة المشروع الإيراني في المنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي، وكذا مشاركتنا في مكافحة الإرهاب الذي ينشط تحت مظلة الحكومة اليمنية وهو ما أكده العدوان المستمر على محافظة شبوة».

وحمّل بيان الانتقالي الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن استهداف قوات النخبة الشبوانية، وإعادة تمكين التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في محافظة شبوة بعد أن تم تأمينها.