شكرا لقرائتكم إسرائيل تضرب مواقع في غزة متذرعة بإطلاق صواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 15:51
قصف الطيران الإسرائيلي أهدافاً تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين.
كما أعلنت السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراء عقابي هو خفض إدخال الوقود إلى محطة الطاقة الرئيسة في قطاع غزة، ما يعني انخفاضا كبيرا في التغذية بالتيار الكهربائي.
وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن ثلاثة صواريخ أُطلقت مساء الأحد من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
وقال الجيش في بيان إن "منظومة القبة الحديد اعترضت صاروخين" من الصواريخ الثلاثة.
وصرّح الجيش في بيان آخر صباح الإثنين "رداً على ذلك، ضربت طائرات إسرائيلية عدداً من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة، بينها مكتب قائد كتيبة في حماس".
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