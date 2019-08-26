دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Meizu تكشف عن هاتف Meizu 16s Pro وواجهة Flyme 8 في 28 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر Meizu في 28 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 16s Pro الذي يأتي بمعالج Snapdragon 855 Plus، مع إصدارها الجديد من واجهة Flyme 8.

نشرت تسريبات GeekBench وAnTuTu مؤخراً بعض تفاصيل مواصفات هاتف Meizu 16s Pro المرتقب، واليوم كشف عن الدعوات الرسمية لمؤتمر الشركة الذي يكشف فيه عن هاتف Meizu 16s Pro مع واجهة Flyme 8، والذي يعقد في 28 من أغسطس.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Meizu 16s Pro برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus بسرعة 2.84GHz، مع كرت شاشة Adreno 640 الذي يتميز بسرعة 672MHz، كما يتميز هذا الإصدار بشاشة 6.4 إنش بدقة عرض 2232 في 1080 بيكسل، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

المصدر

هذا الموضوع Meizu تكشف عن هاتف Meizu 16s Pro وواجهة Flyme 8 في 28 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.