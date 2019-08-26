الإماراتي خلف الحبتور ينشر تغريدة مثيرة بشأن غارات إسرائيل على سوريا والعراق ولبنان

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أبدى رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، استياءه من عدم توجيه الدول العربية ضربات للمواقع التابعة لإيران، في الوقت الذي تتولى فيه إسرائيل ضربها.
ونشر الحبتور تغريدة على حسابه في "تويتر" منتقدا عدم قيام الدول العربية بضرب المواقع التابعة لإيران في سوريا والعراق ولبنان، ومنوها بأن خطر "المليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن إسرائيل".
من جهته، أشاد الإعلامي الإسرائيلي والمحلل السياسي، شمعون آران، بتغريدة الحبتور. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.