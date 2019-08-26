شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطور اليابان يمنح رئيس دائرة تنمية المجتمع الإماراتى وسام الشمس المشرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، الدكتور مغير خميس الخييلى رئيس دائرة تنمية المجتمع وسام الشمس المشرقة ذا الأشعة الذهبية مع شريط الرقبة، تقديرا لإسهاماته فى تعزيز العلاقات فى مجال التعليم بين دولة الإمارات واليابان.

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وقد أقيم حفل تكريمى، على شرف الدكتور مغير خميس الخييلى فى منزل إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة، بحضور كل من سلامة العميمى، المدير العام لهيئة "معاً" للمساهمات المجتمعية، والمهندس حمد على الظاهرى، مدير عام هيئة أبوظبى للدعم الاجتماعى، والدكتور يوسف الشريانى، وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإضافة إلى عدد من المسئولين، وممثلين عن الشركات والهيئات اليابانية الخاصة فى أبوظبى.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلى، فى كلمة له على هامش الحفل، أهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية لمستقبل كل من دولة الإمارات واليابان، بينما أكد السفير ناكاجيما أن مبادرات معاليه وضعت حجر الأساس للتعاون التعليمى بين البلدين.