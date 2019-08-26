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50 مشروعا يتنافسون على جائزة أفضل مشروع تطوعى فى البحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي عن إغلاق باب الترشح للمشاركة في جائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين بعد أن تم استقبال أكثر من 50 مشروعا للمشاركة في النسخة الخامسة في فروع الجائزة الثلاث سواء الفرق التطوعية أو الأفراد أو الجاليات الأجنبية المقيمة بالمملكة.. صرح بذلك يعقوب بوهزاع الأمين العام لجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي ، حسبما نشرت صحيفة الايام البحرينية .

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وقال إن تزايد المشاركات في الجائزة هذا العام يؤكد مدى التطور الحاصل في المجال التطوعي بمملكة البحرين، إذ تلقت اللجنة المنظمة أعداد كبيرة من المشروعات عبر الموقع الالكتروني لجمعية الكلمة الطيبة والتي قامت بدورها بتخصيص لجنة مصغرة لاستلام استمارات المشاركات وفرزها وتصنيفها وفقا لفئات الجائزة المختلفة.

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