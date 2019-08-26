شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يواصل التقدم فى معقل الحوثيين بمحافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أحرزت قوات الجيش اليمني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدمًا جديدًا في جبهة كتاف (شرقي محافظة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد).
وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيات الحوثي المتمردة.
من ناحية أخري، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات المليشيات الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات.
وأسفر الهجوم والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يواصل التقدم فى معقل الحوثيين بمحافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.