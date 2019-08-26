شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يواصل التقدم فى معقل الحوثيين بمحافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحرزت قوات الجيش اليمني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدمًا جديدًا في جبهة كتاف (شرقي محافظة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد).

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيات الحوثي المتمردة.

Advertisements

من ناحية أخري، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات المليشيات الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر الهجوم والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.