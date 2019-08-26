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ملك البحرين يصدر مرسومًا بتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

اصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (57) لسنة 2019 بتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ، حسبما نشرة صحيفة الايام البحرينية .

 

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تنظم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وذلك على النحو الآتي:

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الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه: إدارة المحطة الفضائية الأرضية، إدارة تحليل البيانات والصور الفضائية، إدارة عمليات الأقمار الصناعية والتحكم، إدارة تصميم وبناء الأقمار الصناعية.

 

وجاء في المادة الثانية أن على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

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