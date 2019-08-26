شكرا لقرائتكم خبر عن عون: هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية فى لبنان "بمثابة إعلان حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، إن بلده له الحق في الدفاع عن نفسه بعد هجوم بطائرتين مسيرتين كان "بمثابة إعلان حرب".

ونقل مكتب عون عنه قوله على تويتر "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وتحطمت طائرتان مسيرتان فى وقت مبكر أمس الأحد فى الضاحية الجنوبية ببيروت التى يهيمن عليها حزب الله.