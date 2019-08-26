شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية فى تركيا تعلن العثور على المواطنة عبير العنزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السفارة السعودية فى تركيا بياناً بشأن اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزى فى اسطنبول.
أوضحت السفارة السعودية ، فى بيان صحفى، نشره موقع العربية نت ، الاثنين، بأنها "قامت فى أنقرة والقنصلية العامة فى إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية وقد تكللت هذه الجهود بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين وهى بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة فى أقرب وقت".
كان شقيق الفتاة السعودية عبير العنزى ، ذكر عبر حسابه في تويتر أنها اختفت بتاريخ 14 أغسطس الجارى فى إسطنبول حيث كانت تقضي الإجازة بصحبة زوجها وأولادها.
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