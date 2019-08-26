شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: لبنان يريد تجنب التصعيد مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن حكومته تريد تجنب أي تصعيد مع إسرائيل لكن على المجتمع الدولي رفض هذا "الخرق الفاضح" للسيادة اللبنانية.

وسقطت طائرتان مسيرتان أمس الأحد، في الضاحية الجنوبية لبيروت مما أثار تحذيرا من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للجنود الإسرائيليين على الحدود بانتظار الرد.

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وقال الحريري لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا".