شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية فى محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 350 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2,100 شخص ، حسبما نشرت وكالة واس لانباء .
يأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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