برلماني عراقي: إعادة افتتاح معبر بري مع السعودية خلال أيام

العراق/علي جواد/الخليج 365

قال نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الإثنين، إن بلاده ستعيد افتتاح معبر حدودي بري مع السعودية أقصى جنوبي البلاد، "خلال الأيام القليلة المقبلة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزراء في مبنى محافظة المثنى، تابعه مراسل الخليج 365.

ويمتلك العراق حاليا منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، ويتسخدمه لتفويج حجاجه في موسم الحج من كل عام، بينما لاتزال عدة منافذ برية مع السعودية في محافظة المثنى جنوبي العراق مغلقة.

وأضاف الكعبي أن "منفذ الجميمة الحدودي البري بين السعودية والعراق والواقع في محافظة المثنى سيتم إعادة افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "اتفاقا حكوميا تم لاعادة افتتاح المعبر الحدودي".

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وأوضح أن "وزارة النفط ستفتتح مصفاة نفط بطاقة 70 ألف برميل نفط يوميا في المثنى، ما يساهم في الحد من البطالة وقضايا مادية أخرى تعود بالنفع لأهالي المحافظة عموما".

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وفي أيار/مايو الماضي، أقر كان مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار بين الحكومتين العراقية والسعودية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.