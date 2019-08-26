الحكومة اليمنية توجّه بضم قوات مدعومة إماراتيا للجيش

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

وجه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الإثنين، بضم قوات يمنية مدعومة من الإمارات للجيش الوطني، بعد إعلان ولاءها للشرعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وكان مصدر عسكري قال للأناضول، اليوم، إن بعض قوات النخبة الشبوانية (مدعومة من الإمارات) انسحبت من معسكرات مواقعها بشبوة، جنوب شرقي اليمن، فيما أعلنت غالبيتها ولائها للقوات الحكومية، بعد معارك محدودة.

والنخبة الشبوانية، قوات يمنية شكلتها الإمارات، وينتمي جميع أفرادها إلى محافظة شبوة.

كما وجه عبد الملك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الأمنية بمدينة عتق مركز محافظة شبوة، "بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة"، وفق المصدر ذاته.

ودعا رئيس الحكومة الشعب للاصطفاف مع الوطن والشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على المشروع "الإيراني" (في إشارة إلى سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر / أيلول 2014).

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ومنيت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعومة اماراتيا)، بانتكاسة إثر فشلها في اقتحام مدينة عتق مركز شبوة، حيث صدتها قوات الجيش، وشنت هجوماً مضاداً سيطرت فيه على معظم مديريات ومدن المحافظة.

ودعت السعودية والإمارات، الاثنين، اليمنيين إلى الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة التحالف العربي لفض الاشتباك، وسرعة الانخراط في حوار "جدة" لمعالجة أزمة أحداث الجنوب اليمني.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت حكومتا الرياض وأبو ظبي، في بيان مشترك، إنهما يتابعان بـ"قلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية عقب أحداث عدن".

وحملت الحكومة اليمنية، منتصف أغسطس/ آب الجاري، كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقبل أسابيع، سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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