العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن استهداف طائرة مسيرة في نينوى

‎نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات "الحشد الشعبي" (شيعية عراقية) في محافظة نينوى شمالي العراق، الإثنين، "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة فوق أحد مقراتها.

جاء ذلك غداة اتهام قوات "الحشد" إسرائيل، الأحد، بشن هجوم بطائرتين مسيرتين، الثلاثاء الماضي، على أحد ألويتها، قرب الحدود العراقية السورية (غرب)؛ ما أدى إلى مقتل أحد عناصر "الحشد" وإصابة آخر.

وقالت قيادة عمليات "الحشد الشعبي"، في بيان: "رصدت استخبارات قيادة العمليات طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد مقراتها، وبعد التأكد من أنها ليست عراقية، وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها، تم معالجتها فورًا بسلاح مقاومة الطائرات".

ولم يحدد البيان إن كان قد تم إسقاط الطائرة أم لا.

وقوات "الحشد الشعبي" مقربة من إيران، التي تعتبرها إسرائيل عدوها الأول، وترتبط بعلاقات وثيقة مع النخبة الحاكمة في بغداد.

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وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت أربع قواعد تستخدمها قوات "الحشد الشعبي" لتفجيرات غامضة، أحدثها مساء الثلاثاء الماضي، غربي العراق.

وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي، الجمعة الماضي، تكليف وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية تلك الانفجارات الغامضة.

وشنت إسرائيل، فجر السبت، غارة جوية في سوريا، قالت إنها أحبطت عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.

وفجر اليوم نفسه، سقطت طائرة استطلاع مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" (حليف إيران)، واستهدفت 3 انفجارات، فجر الإثنين، مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع اللبناني.

وبينما لم تتبن أية جهة المسؤولية عن الحادثتين، اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الإثنين، أن ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل على بلاده.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.