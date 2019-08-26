الخارجية_البحرينية: توجيه ضربات لإيران ووكلائها دفاع عن النفس

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الاثنين أن ضرب إيران والميليشيات التابعة لها نوع من الدفاع عن النفس.
حيث كتب خالد ابن أحمد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم . إنه دفاع عن النفس”.
وتابع وزير خارجية البحرين “المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد او اعتداء”.
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