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#الخارجية_البحرينية: توجيه ضربات لإيران ووكلائها دفاع عن النفس

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الاثنين أن ضرب إيران والميليشيات التابعة لها نوع من الدفاع عن النفس.

 

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حيث كتب خالد ابن أحمد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم . إنه دفاع عن النفس”.

 

​وتابع وزير خارجية البحرين “المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد او اعتداء”.

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