اندلاع حريق في 12 محلًّا بحراج المسترجع بـ #الطائف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أخمد الدفاع المدني في الطائف، اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في 12 محلًّا بحراج المسترجع في حي النسيم.
وأوضح المدني أن سبب الحادث كان أعمال اللحام، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
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