شاهد.. فستان ميلانيا ترامب يثير ضجة بين واشنطن وباريس

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الإثنين 26 أغسطس 2019

ميلانيا ترامب

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

التقطت عدسات المصورين، أمس صورة أثارت ضجة واسعة، حيث كشفت عن وقوف عناصر من حرس الشرف الفرنسي الذي اصطفّ لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، ولم يتمكنوا من أن يغضوا بصرهم، عن السيدة الأولى، التي كانت ترتدي فستانها الأنيق وهي في طريقها إلى قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا وتستمر على مدى 3 أيام.



ووفق "سكاي نيوز" بدت السيدة الأولى -وهي عارضة أزياء سابقة- متألقة، عندما غادرت الطائرة الرئاسية بفستانها الأصفر، وهو الثاني لها بعد أن غادرت واشنطن وهي ترتدي زيًّا من دار الأزياء الفرنسية شانيل، مع حقيبة يد من الدار نفسها، تُقدر قيمتها بحوالى 5000 دولار.

والتُقطت الصورة لأفراد الحرس الفرنسي في اللحظة التي مرت بها ميلانيا ترامب، وهي ترتدي فستانًا أصفر من "كالفن كلاين" بقيمة 650 دولارًا وحذاء ورديًّا بكعب عالٍ من "لوبوتان"؛ حيث ظل موجهًا عينيه نحو السيدة الأولى؛ بينما كانت تمشي برفقة زوجها دونالد ترامب على السجادة الحمراء.