النوم في غرفة واحدة مع النحل أسلوب جديد للعلاج 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قال باحثون أن النوم مع النحل في غرفة واحدة يعتبر أسلوب علاج بديل للتخفيف من الالام ومعالجة أمراض متنوعة .

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ويقول زيدروناس جابرتاس، الذي يدير المركز في قرية كاونيتيسكس شمال ليتوانيا، والتي تسمى العلاج بالنحل، أن العلاج بهذا الأسلوب يعود للطاقة الناتجة من رفرفة النحل لأجنحته .. موضحاً أنه أصبح معتاداً على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات بعد أن اكتشف فائدتها في تخفيف آلام الظهر.

وعلى الرغم من أن أصدقاءه كانوا في البداية يشككون في جدوى هذه الطريقة، يقول جابرتاس إن حوالي 500 عميل يأتون إلى المركز سنوياً في الفترة ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول.

ولطالما ارتبط النحل بعلاجات الطب البديل، حيث تستخدم جميع منتجاته، مثل العسل والصمغ (البروبليس) وحتى السم، لعلاج العديد من الأمراض.