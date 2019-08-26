تعرف على الفوائد العلاجية للنوم في غرفة واحدة مع النحل

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365 ـ متابعات
طالما ارتبط النحل بعلاجات الطب البديل، حيث تستخدم جميع منتجاته، مثل العسل والصمغ وحتى السم، لعلاج العديد من الأمراض.
ويكتسب العلاج بالنوم مع النحل شعبية كاسحة في دولة ليتوانيا، ويعتمد هذا العلاج على النوم في غرفة واحدة مع الصناديق التي تربى فيها النحل.
ويوضح أحد مديري مركز للعلاج بهذة الطريقة في قرية كاونيتيسكس شمال ليتوانيا، ويدعي "زيدروناس جابرتاس"، أنه أصبح معتاداً على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات بعد أن اكتشف فائدتها في تخفيف آلام الظهر.
ويقول "زيدروناس" أن هذه الطريقة تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة من خلال الطاقة الناتجة من رفرفة النحل لأجنحته.
وعلى الرغم من أن أصدقاءه كانوا في البداية يشككون في جدوى هذه الطريقة، يقول جابرتاس إن حوالي 500 عميل يأتون إلى المركز سنوياً في الفترة ما بين مايو وسبتمبر
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