شركة فيس بوك رسمياً ميزة.. تعرف عليها

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة فيس بوك رسمياً ميزة (مسح سجل التصفح) التي سوف تضر بالشركة نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات، ويأتي هذا الإطلاق بعد تأجيل استمر لنحو سنة ونصف.
وبدأت الشبكة إطلاق الميزة الجديدة تدريجياً في ثلاث دول: إيرلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا. ووعدت بالاستمرار في طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القادمة.
وقالت فيس بوك إنه في حال مسح المستخدم نشاطه خارج الشبكة، فإنها تزيل جميع المعلومات الخاصة به من البيانات التي ترسلها التطبيقات والمواقع الإلكتروني إلى فيس بوك.
وأكدت الشبكة أنها لن تعرف المواقع التي يزورها أو ماذا يفعل فيها، كما أنها لن تستخدم أي بيانات قام المستخدم بفك ارتباط فيس بوك عنها في استهدافه بالإعلانات عليها، أو إنستاجرام، أو مسنجر.
وأوضحت فيس بوك أن المستخدم سيجد في ميزة (النشاط خارج فيس بوك) المواقع أو التطبيقات التي يستخدمها بانتظام، ولكنه أيضًا قد يرى مواقع وتطبيقات لا يعرفها، ولكنها تظهر هناك لأن أحدًا ما استخدم جهازه في الوصول إلى تلك التطبيقات أو المواقع، وهو لا يعلم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.