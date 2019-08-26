شركة فيس بوك رسمياً ميزة.. تعرف عليها

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة فيس بوك رسمياً ميزة (مسح سجل التصفح) التي سوف تضر بالشركة نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات، ويأتي هذا الإطلاق بعد تأجيل استمر لنحو سنة ونصف.



وبدأت الشبكة إطلاق الميزة الجديدة تدريجياً في ثلاث دول: إيرلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا. ووعدت بالاستمرار في طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القادمة.

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وقالت فيس بوك إنه في حال مسح المستخدم نشاطه خارج الشبكة، فإنها تزيل جميع المعلومات الخاصة به من البيانات التي ترسلها التطبيقات والمواقع الإلكتروني إلى فيس بوك.

وأكدت الشبكة أنها لن تعرف المواقع التي يزورها أو ماذا يفعل فيها، كما أنها لن تستخدم أي بيانات قام المستخدم بفك ارتباط فيس بوك عنها في استهدافه بالإعلانات عليها، أو إنستاجرام، أو مسنجر.

وأوضحت فيس بوك أن المستخدم سيجد في ميزة (النشاط خارج فيس بوك) المواقع أو التطبيقات التي يستخدمها بانتظام، ولكنه أيضًا قد يرى مواقع وتطبيقات لا يعرفها، ولكنها تظهر هناك لأن أحدًا ما استخدم جهازه في الوصول إلى تلك التطبيقات أو المواقع، وهو لا يعلم.