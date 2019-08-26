دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صفحة دعم جوجل تؤكد على موعد إطلاق Android 10 في 3 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت صفحة الدعم الخاصة بشركة جوجل على موعد إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد Android 10، الذي ينطلق للمستخدمين بدءاً من 3 من سبتمبر المقبل.

قامت شركة جوجل بتأكيد عنوان الإصدار القادم من نظام التشغيل الذي ينطلق بعنوان Android 10 دون حرف Q، كما غيرت الشركة تصميم شعار نظام التشغيل أيضاً.

ومن المقرر أن تنطلق كلاً من هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL بنظام Android 10 مثبت مسبقاً، أيضاً في تقرير جاء من Phonearena أشير إلى أن فريق العمل في صفحة دعم جوجل قد أكد في الرد على تساؤلات حول موعد تلقي هواتف Pixel الإصدار الجديد Android 10 بتحديد موعد 3 من سبتمبر لبدء دفع التحديث الجديد للمستخدمين.

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ومن المقرر أن تشمل إصدارات Pixel التي ستتلقى التحديث الجديد كلاً من هواتف Pixel 3/3XL، و3a/3a XL، و Pixel 2/2 XL إلى جانب الإصدار الأول Pixel، أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن الإصدارات الأخرى من هواتف الأندوريد التي تم تصنيعها من قبل شركات أخرى، والتي ستتلقى أيضاً تحديث Android 10.

المصدر

هذا الموضوع صفحة دعم جوجل تؤكد على موعد إطلاق Android 10 في 3 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.