دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول التسريبات المصورة لملصق ترويجي لهاتف Mate 30 Pro بكاميرة رباعية ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد أول ملصق ترويجي لهاتف هواوي المرتقب Mate 30 Pro، الذي يكشف بوضوح عن التصميم الدائري للكاميرة الخلفية التي تضم إعدادات رباعية.

على عكس ما جاء في التسريبات السابقة حول مواصفات الكاميرة الخلفية في هاتف Mate 30 Pro التي أشير إلى أنها تضم إعددات ثلاثية، كشفت التسريبات المصورة الجديدة لهاتف Mate 30 Pro عن إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، والتي تظهر بوضوح في الإعلان الترويجي للهاتف.

كما تكشف الصور الترويجية لهاتف Mate 30 Pro عن فلاش LED يأتي بشكل مستقل في الجزء الأيسر من الجهة الخلفية، أيضاً تشير التوقعات إلى أن المستشعر الرابع سيعود لكاميرة ToF ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات السابقة أن يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية بحجم 1/1.55، كما يأتي المستشعر الثاني المميز بزوايا عرض واسعة بحجم 1/1.7، بينما يدعم المستشعر الثالث تكبير حتى 5 مرات.

Advertisements

يذكر أن قدرة الشحن المتوقعة لهاتف Mate 30 Pro حتى الآن هي 40W، بينما يدعم الهاتف شاحن لاسلكي بقدرة 27W وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي جاء بدعم قدرة 15W للشحن اللاسلكي، كما أعتمد بالفعل شاحن هواوي اللاسلكي بقدرة 30W في FCC خلال الفترة الماضية، لذا ستقدم العملاق الصيني شاحن لاسلكي سريع مع سلسلة Mate 30 القادمة.

يذكر أن هواوي تقدم سلسلة Mate 30 هذا العام برقاقة معالج Kirin 990 الجديدة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mate 30 الجديدة في 6 من سبتمبر لنتعرف على التقنيات الجديدة في هواتف هواوي الرائدة هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع أول التسريبات المصورة لملصق ترويجي لهاتف Mate 30 Pro بكاميرة رباعية ظهر على التقنية بلا حدود.