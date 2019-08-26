شاهد.. تعلم كيفية تقليص باقة الإنترنت مع برامج التواصل

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لطريقة سهلة من أجل تقليص استهلاك باقة الإنترنت مع استخدام برامج التواصل الاجتماعي "واتساب أو تويتر أو إنستجرام أو يوتيوب أو سناب شات".



ومن المعروف أن العديد من برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي تتسبب في استهلاك باقات الإنترنت بسرعة نتيجة ما تستهلكه من بيانات في تنزيل مقاطع الفيديو والصور التي تصل إلى المستخدم.

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ولذلك يمكن تقليص استهلاك هذه البيانات بأكثر من طريقة من بينها منع تحميل الفيديوهات والصور تلقائياً من خلال الواتساب.