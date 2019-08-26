على مرِّ التاريخ.. تعرف على أغرب القوانين والأحكام من حول العالم

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

على مرِّ التاريخ وُجِدَت عديد من القوانين الغريبة، بل إن القوانين تختلف من مجتمع لآخر، وما هو مسموح هنا قد يكون ممنوعاً هناك، ومع ذلك يظل تجاوز القانون جريمة حول العالم، لذا عليك معرفة قانون الدولة قبل السفر إليها، وهنا نستعرض لكم أهم القوانين الغريبة حول العالم:



ممنوع لمس المصباح الكهربائي:

في فيكتوريا، أستراليا، يحظر القانون تغيير المصباح الكهربائي، حيث إن الكهربائي فقط هو المؤهل لأداء هذه المهمة، إذاً الأمر ليس هيناً، بل إنه جاد للغاية، وفي حالة المخالفة، تحصل على غرامة تصل إلى 10 دولارات أسترالية (5.50 جنيه إسترليني).

الابتسامة أو الغرامة:

في ميلانو في إيطاليا من المتطلبات القانونية، أن تبتسم في جميع الأوقات، إلا إذا كنت موجوداً في جنازة، أو في زيارة لمريض في المستشفى، وإلا تواجه غرامة مالية كبيرة.

ممنوع إطلاق الريح بعد الساعة 6 مساء:

في فلوريدا في أمريكا من غير القانوني إطلاق الريح في مكان عام بعد الساعة 6:00 مساء يوم الخميس، حيث يعد ذلك إزعاجاً عاماً، ومخالفته الغرامة، فإما أن تفعل ذلك في المنزل، أو قبل الساعة السادسة مساء.

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ممنوع أكل الآيسكريم:

إذا توجهت إلى النمسا، فعليك أن تعرف أن أكل الآيسكريم أمام المصارف من الأمور الممنوعة هناك، كذلك يمنع عليك النوم في حال غلبك النعاس في الأسواق التجارية.

منع الألعاب الإلكترونية:

صدر قانون في اليونان، يمنع لعب الألعاب الإلكترونية في الأماكن العامة، باستثناء الكازينوهات، ويغرَّم مخالف القانون بمبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف يورو.

لا يجوز تشغيل الراديو والموسيقى:

لعل كثيراً من الأشخاص سيعجبهم هذا القانون، فكم من مرة أثناء وجودك في سيارة الأجرة قام السائق بتشغيل موسيقى صاخبة، أو مزعجة، وعندما طلبت منه خفض الصوت لم يمتثل إلى الأمر، لذا في فنلندا، يُمنع منعاً باتاً على سائقي سيارات الأجرة تشغيل الراديو، أو الـ "CD Player" لسماع الموسيقى عند نقل الزبائن.

منع استخدام السيفون:

في سويسرا، يمنع القانون استخدام دورة المياه في المرحاض "السيفون"، كذلك الاستحمام بعد الساعة العاشرة، وقد سبق للسلطات أن حكمت بترحيل إيطالي كان يهوى الاستحمام في ساعاتٍ متأخرة من الليل، كون الأمر ممنوعٌ قانونياً، هذا بالإضافة إلى أنه كان يغني أثناء الاستحمام بصوتٍ مرتفع، فاشتكى منه الجيران إلى رجال الشرطة الذين وجهوا إليه تحذيراً، وعندما رفض الالتزام بالتحذير جرى ترحيله إلى بلاده.