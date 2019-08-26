لمدخني السجائر الإلكترونية.. احذر الإصابة بعدوي نادرة في الرئة

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أعلنت سلطات ولاية ألينوى الأمريكية، عن وفاة شخص بعد إصابته بغيبوبة تامة نتيجة لعدوى نادرة في الرئة أصابته نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية، والتي أصابت الكثيرين خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن مسؤولين في الصحة الأمريكية يجرون تحقيقات بشأن ما يقارب 120 من حالات المرض غامضة التي نجمت عن تدخين السجائر الإلكترونية. وذكر المصدر أن الحالات المرضية، التي تخضع للتحقيق، تضم أشخاصاً بالغين وعدداً من اليافعين، الذين تكبدوا فاتورة صحية باهظة بعدما اعتقدوا أن السيجارة الإلكترونية قد تكون حلاً. Advertisements

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