احذر.. هذة الأعراض تنذرك بالإصابة بالشلل الرعاش

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية الألماني، في بيان له أن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بمرض الشلل الرعاش المعروف طبيًا باسم "الباركنسون"، منها أعراض رئيسية تتعلق بالجهاز العضلي الحركي، ومنها أعراض ثانوية غير حركية.

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وأوضح المركز الألماني، أن الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي، بينما تتمثل الأعراض الثانوية في فقدان حاسة الشم واضطرابات النوم كصعوبة النعاس والتحدث بكلام غير مفهوم والصراخ أثناء النوم بحسب. لذا ينبغي استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج في الوقت المناسب، علما بأنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب وإبطاء مسار المرض بواسطة الأدوية.

يُشار إلى أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر بالسلب على الجهاز الحركي بشكل رئيسي.