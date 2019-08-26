وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح لون البشرة.. تعرف عليها

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 تتغير لون البشرة خلال فصل الصيف بسبب التعرض للشمس لساعات طويلة، وتصبح أكثرا اسمرارا، وسط بحث العديد من الفتيات عن وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح لون البشرة، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

ونعرضها خلال النقاط التالية: المكونات Advertisements البطاطا ماء فاتر طريقة التحضير - تقطيع البطاطا إلى شرائح رفيعة أو هرسها وتحويلها إلى عجين. - وضعها على الوجه من 15 إلى 20 دقيقة. - غسل الوجه بالماء الفاتر. Advertisements

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