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وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح لون البشرة.. تعرف عليها

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح لون البشرة.. تعرف عليها

كتب

الخليج 365

تتغير لون البشرة  خلال فصل الصيف بسبب التعرض للشمس لساعات طويلة، وتصبح أكثرا اسمرارا، وسط بحث العديد من الفتيات عن وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح لون البشرة، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

 

ونعرضها خلال النقاط التالية:

 

المكونات

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البطاطا

ماء فاتر

 

طريقة التحضير

- تقطيع البطاطا إلى شرائح رفيعة أو هرسها وتحويلها إلى عجين.

- وضعها على الوجه من 15 إلى 20 دقيقة.

- غسل الوجه بالماء الفاتر.

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