شاهد.. الصين تعلن استنساخها أول كلب لمكافحة الجرائم

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الإثنين 26 أغسطس 2019

الكلب كونشيون

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت الصين عن تمكن علمائها من استنساخ الكلب "كونشيون" من فصيلة "شارلوك هولمز كلاب الشرطة"، في محاولة لإنتاج كميات كبيرة من كلاب مكافحة الجرائم، وقالوا إنهم يأملون في خفض أوقات تدريب كلاب الشرطة في الصين، والتكاليف المترتبة على ذلك.

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وبذلك ينضم الكلب "كونشيون" إلى صفوف الكلاب الشرطية رسميا في قاعدة الكلاب الشرطية في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين بعد انتهائه من التدريبات ونجاحه في اجتياز الامتحانات.

ويعد "كونشيون" أول كلب شرطي مستنسخ في الصين، وفي ديسمبر عام 2018 تم التأكد من أن الحمض النووي لديه يمثل 99.9% من الكلب الأصلي الذي أخذت منه خلايا عملية الاستنساخ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".