دي كابريو يتبرع بـ5 ملايين دولار لحماية غابات الأمازون من الحرائق

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الإثنين 26 أغسطس 2019

دي كابريو

خصصت منظمة النجم الأمريكي والناشط البيئي، ليوناردو دي كابريو، "Earth Alliance"، مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لحماية غابات الأمازون المطيرة، في أعقاب التصاعد المقلق لحرائق الغابات التي شهدتها الأيام السابقة.



وبحسب ما أفادت مجلة "فاريتي"، يتعاون دي كابريو من خلال منظمته البيئية مع عدد من المنظمات المحلية وجماعات السكان الأصليين، لتوفير الموارد الحيوية اللازمة لحماية التنوع البيولوجي، الذي يحافظ على الحياة في منطقة الأمازون، كخطوة لمواجهة موجة الحرائق المتواصلة منذ 3 أسابيع، وذلك بإطلاق صندوق طوارئ للأمازون، مخصصاً مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

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ونشر دي كابريو عبر حسابه على إنستغرام، صور للحرائق التي شهدتها غابات الأمازون، مضيفاً: "سيتم تخصيص 100% من تبرعاتكم للشركاء والمساهمين، الذين يعملون على أرض الواقع لحماية منطقة الأمازون"، كما لفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأمازون، وهي أكبر غابات مطيرة في العالم، في استقرار المناخ وإبطاء وتيرة تأثيرات الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

كما أشار الموقع الإلكتروني لصندوق الطوارئ الذي أطلقه دي كابريو، إلى ارتفاع معدلات حرائق الأمازون على نحو غير مسبوق، وفقاً للأرقام الرسمية للمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، الذي سجل أكثر من 72 ألفاً من حوادث حرائق الغابات لهذا العام، وهي زيادة صارخة مقارنة بمعدلات العام الماضي البالغ عددها 40 ألفاً، وهو ما يمكن أن تعزى أسبابه إلى عمليات إزالة الغابات، لإفساح المجال أمام مراعي المواشي وحقول المحاصيل.