العمل السعودية توضح أبرز الغرامات في جدول المخالفات

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في إنفوجراف لإبراز الغرامات في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها والتعريف بها.



وتشمل الغرامات: 25 ألف ريال لعدم توفير مكان مناسب للعاملات يتميز بالخصوصية، وكذلك على عدم قيام المنشاة بتنفيذ القرار التأديبي بحق العامل الذي تثبت إدانته.

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كما تضمنت غرامة قدرها 20 ألف ريال، على قيام صاحب العمل بالتمييز بين المتقدمين للعمل، وكذلك لعدم توفير دورات مياه مخصصة للعاملات ومكان مهيأ لهن لأداء الصلاة.

واشتلمت أيضًا على غرامة قدرها 15 ألف ريال، على عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة تحقيقات في حالات العديات التي تحدث في بيئة العمل.

كما تطبق غرامة 10 آلاف ريال؛ لعدم التزام صاحب العمل بوضع ملف حماية للأجور بشكل شهري، ولتشغيل النساء بعد الوضع، ولعدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام والتكاليف المحددة.

و تفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال لعدم قيام المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% من عمالها من السعوديين، وعلى عدم وضع تعميمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم.

وتضمن جدول الغرامات، 2000 ريال لعدم إيقاع العقوبة على العاملة المخالفة، وألف ريال لتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب وموثّق.