الصحة السعودية تضع شروط لافتتاح سلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات قررت وزارة الصحة السماح للشخص الطبيعي أو الاعتباري السعودي بالحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة.

Advertisements واشترطت الوزارة وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة لكل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للصيدليات. وتضمنت اللائحة على شرط وجود صيدلية واحدة على الأقل تبيع الأدوية المخدرة مقابل كل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، وسمحت بافتتاح الصيدليات بترخيص مستقل داخل المجمعات الطبية. كما ألزمت جميع الصيادلة التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، على أن تخضع نسبة الصيادلة السعوديين العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة لنفس المالك لمعايير وزارة العمل في نطاقات المهن حسب المناطق والمحافظات. Advertisements

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