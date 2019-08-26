مركز توعية الماني يوضح بعض الأعراض التي تنذر الإصابة بالرعاش 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كشف المركز الإتحادي للتوعية الصحية بألمانيا، بعض الأعراض التي تنذر بالإصابة بمرض "الباركنسون" المعروف أيضا بالشلل الرعاش .

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وحدد المركز تلك الأعراض بـ"رئيسية" تتعلق بالجهاز العضلي الحركي، و"ثانوية" غير حركية .. لافتاً إلى أن الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي، بينما تتمثل الأعراض الثانوية في فقدان حاسة الشم واضطرابات النوم كصعوبة النعاس والتحدث بكلام غير مفهوم والصراخ أثناء النوم .

وبحسب ما نقله موقع "مصراوي" عن المركز، ينبغي استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج في الوقت المناسب .. لافتاً علما بأنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب وإبطاء مسار المرض بواسطة الأدوية.

تجدر الإشارة، إلى أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر بالسلب على الجهاز الحركي بشكل رئيسي.