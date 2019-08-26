موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصعيد التوتر الأخير في الشرق الأوسط

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تعرب موسكو عن بالغ قلقها تجاه تصعيد التوتر الأخير في هذه المنطقة. حيث أشار الجانب الروسي مراراً إلى مخاطر هذه الأعمال في ظروف إقليمية ساخنة وحذر من أنها قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف مرة أخرى إلى أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

هذا وكان الجيش اللبناني قد أكد، في بيان صباح الأمس، اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين للأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحاً أن إحداهما سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت بأضرار مادية.

كما أن هناك أنباء عن قصف إسرائيل لمنشأة آخرى في لبنان في ليلة 26 آب/ أغسطس، وهو القيادة العامة لمنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرب البقاع.