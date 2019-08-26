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وبحسب مصدر في المؤسسة العامة للمعارض بدمشق فإن الوفد الإماراتي سيضم عددا من الأسماء الإماراتية اللامعة في مجال المال والأعمال في دولة الإمارات، ورؤساء شركات تطوير عقاري ومجموعات تجارية، ومدراء عامين وأعضاء في غرف التجارة في إمارات أبو ظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين.
© Sputnik . basem haddad
كانت هذه تفاصيل خبر نقلة نوعية بالعلاقات... 40 رجل أعمال إماراتي يصلون دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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