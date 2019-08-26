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العثور على المواطنة السعودية المختفية في إسطنبول

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السفارة أعلنت العثور على المواطنة أعلنت السفارة السعودية في أنقرة، الاثنين، أنها عثرت على المواطنة السعودية المختفية في إسطنبول، وأكدت أنها بصحة جيدة، الاثنين.

ونشرتالسفارة السعودية في تركيا بيانا على تويتر أشارت فيه إلى أن فريقا خاصا تابع قضية المواطنة السعودية المختفية، عبير العنزي، حتى تم العثور عليها بصحة جيدة .

وجاء في البيان: "منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية".

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 وأضافت: "وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وهي بصحة جيدة".

كما أشارت السفارة إلى أنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتها إلى السعودية في أقرب وقت.

وكانت الفتاة بصحبة عائلتها في إسطنبول قبل أن تتوارى عن الأنظار أثناء التجول في أحد المتاجر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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