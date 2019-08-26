الأردن تحذر إسرائيل بعد واقعة التميمي: موظفونا خط أحمر

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حذرت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الاعتداء على موظفيها في أوقاف القدس. وجاء ذلك التحذير بعد ساعات من استدعاء سلطات الاحتلال المدير العام لأوقاف القدس محمد عزام الخطيب التميمي.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل -في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إداريًّا وزارة الأوقاف الأردنية، وإن دائرة الأوقاف هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية لإدارة شؤون المسجد الأقصى كافةً، وإنها لا تخضع في ذلك لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ولا لكل ما يصدر عنه.
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وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد على أهمية تواجد قوات بلادها في الأردن
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وحذر وزير الأوقاف الأردني سلطة الاحتلال القائمة، من اعتداءاتها المتكررة على موظفي الأوقاف الإسلامية، واستدعاء المدير العام لأوقاف القدس للتحقيق معه، واعتبر ذلك أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا؛ لأنه موظف أردني مسؤول عن الإدارة العامة لأوقاف القدس، هو وجميع العاملين في أوقاف القدس الشريف.
وعبر وزير الأوقاف عن رفضه الشديد للتصرفات الاستفزازية والاعتداءات والاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك عنوةً وبقوة السلاح، مطالبًا بوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في أرجاء العالم.
وأضاف أن نشر سلطات الاحتلال أعدادًا كبيرة من القوات الخاصة وقوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى؛ ما هو إلا محاولة للسيطرة عليه وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، محملًا سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة عن أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى أو أي جزء منه، كما حمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية قد تحدث لأي مبنى داخل المسجد الأقصى، وخاصةً مبنى باب الرحمة؛ نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك في الأوقاف من ترميم هذا المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن 1400 سنة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استدعت المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) في مركز المسكوبية في القدس الغربية، قبل أن يفرَج عنه في وقت لاحق
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