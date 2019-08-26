دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تدعم سلسلة هواتف Mate 30 بشاشات AMOLED من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على أن العملاق الصيني تتحول من الإعتماد على شاشات كلاً من LG وBOE إلى إستخدام شاشات AMOLED من سامسونج في سلسلة Mate 30.

قامت كلاً من LG وBOE بتوريد الشاشات الخاصة بسلسلة هواتف Mate 20 السابقة من هواوي، إلا أن هذا العام ستكون سامسونج المورد الأول لشاشات AMOLED الخاصة بهواتف Mate 30 وMate 30 Pro المقرر الإعلان عنها قريباً.

في تسريبات جديدة جاءت عبر Sina اليوم، أشير إلى أن كلاً من هواتف Mate 30 وMate 30 Pro تنطلق هذا العام بشاشات AMOLED من سامسونج، أي على عكس ما نشر في تسريبات سابقة بأن شركة BOE تستمر هذا العام أيضاً في دعم هواوي بالشاشات الخاصة بسلسلة Mate 30.

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وتشير التوقعات إلى أن هواوي ترغب في تفادي مشكلة السطوع والألوان التي ظهرت في هواتف Mate 20 Pro، وهو السبب الذي دفع هواوي للإتجاه إلى إستخدام شاشات العملاق الكوري هذا العام، لما تتميز به شركة سامسونج من خبرة واسعة في تصنيع الشاشات AMOLED.

بالتأكيد مازالت هذه التفاصيل الجديدة حول شاشات Mate 30 تسريبات لم يتم تأكيدها من العملاق الصيني رسمياً، إلا أن بعض التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Mate 30 Pro ينطلق هذا العام بشاشة منحنية بتصميم waterfall، والتي ستضم مستشعر 3D بحجم أصغر، كما يأتي هاتف Mate 30 Pro بإطارات نحيفة جداً مقارنة بهاتف Mate 20 Pro، وهو ما يتطلب خبرة أفضل في تصنيع هذه الفئة من الشاشات.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تدعم سلسلة هواتف Mate 30 بشاشات AMOLED من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.