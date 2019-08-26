المغرب ينفي الترخيص لإقامة نصب تذكاري لـ"الهولوكوست" قرب مراكش

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

أعلنت الحكومة المغربية، الإثنين، أنها لم تصدر ترخيصًا لبناء نصب تذكاري ومركز تعليمي لـ"الهولوكوست" قرب مدينة مراكش وسط المملكة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري على شكل لوحات فنية (...) في إقليم الحوز، لا أساس لها من الصحة".

وتابعت أن "المصالح المختصة لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطير القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل".

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ونقلت تقارير إعلامية مغربية، مؤخرًا، عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن منظمة "بيكسل هيلبر" الألمانية (غير حكومية) تعتزم إنشاء ما أسمته "أهوال المحرقة" (الهولوكست)، عبر بناء نصب تذكاري ومعارض، على بعد حوالي 26 كم جنوب شرق مراكش، ليكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا.

و"الهولوكوست" هو مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا عرقيًا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939– 1945)، حسب إسرائيل، التي حصلت لاحقًا على تعويضات ضخمة من دول أوروبية على خلفية ذلك.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية عاصمة عربية علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارًا خلال الأشهر القليلة الماضية، عن إحراز تقدم في تطبيع العلاقات مع دول عربية، خاصة في الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.