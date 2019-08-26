مقتل عنصر بالحشد السُني بهجوم لداعش شمالي العراق

العراق/علي جواد/الخليج 365-

قتل أحد عناصر الحشد العشائري السُني (موالي للحكومة العراقية)، وأصيب 5 آخرون، الإثنين، جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين (شمال)، حسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش) للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوما استهدف حاجزا أمنيا لعناصر الحشد العشائري في منطقة المزاريع التابعة لناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين".

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وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر بالحشد العشائري وإصابة 5 آخرين، لافتا إلى أن المهاجمين "لاذوا بالفرار قبل وصول تعزيزات من الجيش والشرطة إلى المكان".

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.