البحرين: ضرب إيران وأذرعها دفاع عن النفس

المنامة/ الخليج 365
رأت البحرين، الاثنين، في توجيه ضربات لإيران وأذرعها، "دفاعا عن النفس".
جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، عبر موقع "تويتر"، على خلفية شن إسرائيل غارة، مساء السبت، على ما وصفتها بـ"أهداف إيرانية" في سوريا.
وقال الوزير البحريني إن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها (الحرس الثوري) وحزبها اللبناني (حزب الله) وحشدها الشعبي (قوات الحشد الشعبي) في العراق وذراعها (جماعة) الحوثي في اليمن وغيرها".
وتابع: "لا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم، إنه دفاع عن النفس".
وأشار إلى أن "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".
وفي يوينو/ حزيران الماضي، قال بن أحمد، في مقابلة مع قناة عبرية، إن مواقف بلده بشأن إيران "قريبة" من المواقف الإسرائيلية، مؤكدا أن طهران تشكل "التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة".
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
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