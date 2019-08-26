الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن منفذي عملية "دوليف"

أيسر العيس/ الخليج 365

جددت قوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين، اقتحامها لقرى فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، بحثا عن مفجري عبوة ناسفة، أدت لمقتل مستوطنة وجرح آخريْن الجمعة.

وذكر مصور الخليج 365 أن تلك القوات اقتحمت قرية عين قينيا غربي رام الله، وداهمت عددا من المحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة، إضافة لتسجيلات عدد من الكاميرات المثبتة في الشوارع.

وأضاف أن قوة إسرائيلية داهمت بلدة بيتونيا، غربي المدينة ايضا، واقتحمت مزرعة دواجن فيها، دون معرفة الأسباب.

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وفي وقت سابق الإثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن أجهزة الأمن، اعتقلت فلسطينيين في الضفة الغربية، يشتبه بتنفيذهم عملية أدت يوم الجمعة إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة إسرائيليين اثنين، وسط الضفة الغربية.

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات الإسرائيلية، بشأن عملية الاعتقال.

والجمعة، قتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب 2 بجروح ما بين طفيفة وخطيرة، إثر تفجير عبوة ناسفة في مدخل مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية.

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