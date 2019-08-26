تركيا.. تحييد 7 إرهابيين من "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكنت القوات التركية من تحييد 7 إرهاببين من منظمة "بي كا كا" في إطار عملية "المخلب-3" الجارية بشمال العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، الإثنين، أن عملية "المخلب-3"، تسير بنجاح، وأن الإرهابيين السبعة، تم تحييدهم عبر غارة جوية.

وأضافت الوزارة أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار "المخلب-3"، ارتفع إلى 22 إرهابيا.

والجمعة، انطلقت "المخلب 3" في "سينات ـ حفتانين"، بهدف ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وتحصيناتهم.

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وفي 27 مايو/ أيار الماضي، انطلقت عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وأطلق الجيش التركي عملية "المخلب - 2"، في 12 يوليو/ تموز الماضي، ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في شمال العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.