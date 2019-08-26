عون يقول إن ما فعلته إسرائيل في لبنان "بمثابة إعلان حرب"

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الإثنين، إن ما فعلته إسرائيل هو "بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وسقطت طائرتان مسيرتان في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، فجر السبت، وحلقت ثالثة فوق بلعبك، الإثنين.

كما استهدفت ثلاثة انفجارات، فجر الإثنين، مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسايا بالبقاع اللبناني. ولم تتبن أية جهة المسؤولية عن الحادثتين.

وخلال لقائه منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان، يان كوبيتش، في بيروت، أضاف عون أن الاعتداءين على الضاحية الجنوبية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701، وما يسري على لبنان يجب أن ينطبق على إسرائيل.

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وصدر ذلك القرار عن مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب 2006، ويقضي بوقف الأعمال القتالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، عقب حرب يوليو/ تموز 2006.

وتابع عون: نحن شعب يسعى إلى السلام، وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة.

وقال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الأحد، إن "ما حصل هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو أول عمل عدواني منذ 14 آب/ تموز 2006.. والخسائر اقتصرت على الماديات".

وشدد على أنه "من الآن فصاعدًا سنواجه الطائرات المسيرة الإسرائيلية عندما تدخل سماء لبنان، وسنعمل على إسقاطها".

ويتحالف "حزب الله" مع إيران، التي تعتبرها إسرائيل عدوها الأول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.