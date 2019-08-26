السودان.. جسر جوي كويتي لمساعدة متضرري السيول‎

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلن مسؤول سوداني، الإثنين، اعتزام الكويت تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول بالبلاد، كما رصدت الولايات المتحدة في هذا الصدد 2.8 مليون دولار لمواجهة حالات الطوارىء الحادة في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن مفوض العون الإنساني، محمد السناري مصطفى، قوله إن "الجسر الجوي المسير من الكويت سيبدأ في الوصول الجمعة المقبل بطائرة تحمل أكثر من 40 طن من المواد الغذائية والأدوية".

وأشار في تصريحاته التي جاءت عقب لقائه سفير الكويت بالسودان، بسام الفنيدي، إلى أن مفوضية العون الإنساني (حكومية) ستقوم باستلام المساعدات وتوزيعها على المتضررين حسب الأولوية.

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وفي سياق متصل، رصدت واشنطن من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 2.8 مليون دولار لمواجهة حالات الطوارىء الحادة في السودان.

وأوضح بيان صادر عن السفارة الأمريكية، اطلعت عليه الخليج 365، أن حكومة الولايات المتحدة، رصدت هذا المبلغ في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارىء الحادة والجديدة في جميع أنحاء البلاد والتي تشمل السيول الأخيرة.

وأضاف البيان: "تشمل الاستجابة توفير مأوى ومواد غير غذائية ولوازم طبية ولوازم النظافة والحماية الصحية (..) والدعم في مجالات النقل والإمداد".

يذكر أن السيول التي شهدها السودان مؤخرا، والناجمة عن الأمطار الموسمية، أدت -حسب أرقام رسمية- إلى وفاة 62 شخصا حتى الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص. وكانت أكثر الولايات تأثرا بالكارثة الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.