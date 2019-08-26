ترمب: #إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب حول العالم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب بأن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب حول العالم ونريد ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه متفق مع ترمب على ضرورة ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية.

وأضاف ماكرون «تحدثت إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وأبلغته بأنه إذا التقى بترمب فيمكن التوصل إلى اتفاق».

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وأشار إلى أن الهدف النهائي من اجتماعاتنا ألا تحصل إيران على سلاح نووي.

وقال ماكرون إن «روحاني أبلغني بأنه منفتح على لقاء ترمب».

وقال ترمب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بياريتس، على هامش قمة مجموعة السبع: “الصين خسرت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة وهي تريد التوصل لاتفاق معنا بأسرع وقت”.

وأضاف “أعتقد بأن الرئيس الصيني ذكي جدا، ويعرف بأنه لا يمكنه أن يخسر 3 ملايين فرصة عمل خلال فترة قصيرة، ولهذا السبب أعتقد بأنه يريد التوصل لاتفاق، فلا خيار أمام الصينيين”.