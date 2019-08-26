على مدرج بـ #جدة.. اصطدام بين طائرتين سعودية وإثيوبية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت مصادرمطلعة، بوقوع حادث اصطدام بين جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وذكرت مصادر، أنَّ جناح الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية- رحلة رقم 1056- المتجهة من جدة إلى الرياض، اصطدم بجناح طائرة إثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.
وأوضحت المصادر أنَّ الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، التي اصطدمت بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.
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