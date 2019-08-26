النقل العام السعودي تلزم سائقي الحافلات بالزي الوطني

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية Advertisements أعلنت هيئة النقل العام السعودية، اليوم الاثنين، وضع اللمسات الأخيرة للائحة جديدة لتنظيم نشاط النقل، تتضمن عدة اشتراطات يجب التزام السائقين بها.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تُلزم سائقي الحافلات بالزي الوطني أو الزي المعتمد من الهيئة، بالإصافة إلى عدم التدخين. Advertisements

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