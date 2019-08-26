أصدر " طلال اللهيبي" مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، أمر بتكليف 305 معلم في مدارس تعليم الكبار ومحو الأمية؛ حيث تصل مدة التكليف إلى فصل دراسي واحد قابل للتجديد وفق الأنظمة والتعليمات.



ومن المقرر أن تنطلق مباشرة قائدي المدارس اعتبارًا من تاريخ 24/ 12/ 1440 هجريًا، ومباشرة المعلمين اعتبارًا من تاريخ 2/ 2/ 1441 هحريًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليم الطائف تعتمد تكليف 305 معلم في مدارس تعليم الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.